В Пензе возбудили дело после пожара с шестью пострадавшими

ТАСС, 28 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в административном здании в Пензе, где пострадали шесть человек, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа и пожара в административном здании, в результате чего пострадали шесть человек (ч. 1 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в помещении пекарни. В результате происшествия пострадали находившиеся в помещении три женщины 1995, 1986 и 1961 годов рождения, двое мужчин 1997 и 1975 годов рождения и девочка 2018 года рождения. Как ранее сообщал ТАСС, пострадавших госпитализировали. В сообщении уточняется, что они получили ожоги и иные телесные повреждения.

"В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, технического состояния, условий эксплуатации газового оборудования и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного административного здания в Пензе поступило в воскресенье в 14:52. Шесть человек пострадали в результате инцидента. Пожар, по данным ГУ МЧС России по Пензенской области, ликвидировали на площади 150 кв. м. Привлекалось восемь единиц техники и 50 человек личного состава.