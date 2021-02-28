Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве четырех человек в Нижегородской области

ТАСС, 28 февраля. Полиция Нижегородской области устанавливает местонахождение подозреваемых в убийстве в частном доме четырех человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых в совершении убийства четверых человек в частном домовладении в Приокском районе Нижнего Новгорода. Всех, кто владеет значимой для раскрытия преступления информацией, сотрудники ОВД просят сообщить ее по телефону "02" или "102" с мобильного номера", - сказано в распространенном сообщении.

В поселке Кудьма Нижегородской области убита семья из четырех человек - мужчина, две женщины и ребенок, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Позднее информацию об убийстве подтвердили в следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело.