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Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тыс. кв. м

Ранее она составляла 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Площадь пожара на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в Одинцове в Московской области возросла до 2,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Склад горит по всей площади - 2 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

Пожар на Союзной улице, 7 в Одинцове на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий начался в ночь на понедельник. Первоначальная площадь составила 950 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. 

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