Открытое горение ликвидировали на складе с пластиком в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение на одноэтажном складе с пластиком в Хабаровске, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В 08:35 (хбр) (01:35 мск) 1 марта 2021 года огнеборцами хабаровского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировано открытое горение на пожаре в складском помещении на территории картонно-рубероидного завода", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 03:25 местного времени в понедельник (20:25 мск воскресенья). На момент прибытия первого расчета внутри склада одного из арендаторов было открытое пламя. В ходе проведения разведки установлено, что в кирпичном здании горели пластиковые изделия, мусор для вторичной переработки. Из-за высоких температур перекрытия деформировались, произошло частичное обрушение кровли здания.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В ликвидации пожара и его последствий принимают участие 39 человек личного состава и 13 единиц техники.