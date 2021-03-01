В Астрахани возбудили уголовное дело против водителя, сбившего двух пешеходов

АСТРАХАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего водителя, сбившего супружескую пару на пешеходном переходе в Астрахани. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в воскресенье на улице Адмиралтейской. Мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, врезался в другой автомобиль и наехал на пешеходов. По сообщению полиции, он вел себя неадекватно и оказывал сопротивление полицейским. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора региона, предполагаемый виновник аварии - сын бывшего депутата Астраханской областной думы.

"Следственными органами следственного управления УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате ДТП пострадали два пешехода. Это супружеская пара, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. "В результате ДТП мужчина 1977 года рождения и его 37-летняя жена получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы костей таза и голени. Пешеходы были госпитализированы. Также пострадал водитель второй иномарки, которую от удара отбросило на опору линии электропередачи, у него диагностирован перелом бедра", - уточнили в полиции.

Предполагаемый виновник аварии, уточнили в пресс-службе, имел признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, у него имеются неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Он также уклоняется от исполнения административного наказания.

"Машина была изъята и помещена на спецстоянку. Молодого человека задержали и доставили в полицию. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения",- говорится в сообщении УМВД.