В Красноярске возбудили второе уголовное дело после массового отравления школьников

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело после отравления более 90 школьников в Красноярске. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в связи с инфицированием учащихся школ", - сообщили в пресс-службе, отметив, что это уже второе уголовное дело после отравления.

С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах. По данным Роспотребнадзора, предполагаемый фактор передачи возбудителя инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. По данным регионального Минздрава, в стационарах в состоянии средней тяжести находятся 56 человек. Ранее полицией было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

В ходе исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружено. По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

Услугу по организации школьного питания в этих школах оказывает ООО "Развитие". В связи с нарушениями законодательства прокуратура внесла представления ООО "Развитие", а также в адрес Главного управления образования администрации Красноярска. Проверку также проводит СК.