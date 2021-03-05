Число отравившихся салатами в Красноярске школьников выросло до 131

С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет в 25 школах. Госпитализирован 51 ребенок. По данным Роспотребнадзора, возбудитель инфекции, вероятно, находился в салатах, изготовленных с нарушением технологического процесса. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ.

"Сегодня на оперативном штабе подробно разобрали ситуацию в Красноярском крае, в котором по информации из СМИ на начало текущей недели было 70 обращений детей с отравлениями, а сегодня первый заместитель главы администрации города Красноярск проинформировал, что количество обратившихся возросло до 131", - говорится в сообщении.

По словам Глушко, причина такого роста числа отравившихся - в сокрытии информации об отравлении детей директором школы № 144. "Наталья Алексеевна Алексеева ровно неделю назад на таком же оперативном штабе информировала нас, что существующие проблемы с подрядчиком устранены, подрядчик - молодец и никаких проблем не существует. Хотя на этот момент у нее уже были первые сигналы об отравлении детей. Через сутки уже было 24 ребенка, обратившихся в медицинские учреждения", - рассказал первый замминистра.