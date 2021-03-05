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Челябинского депутата Аракеляна арестовали по делу о взяточничестве при ремонте дороги

Он будет находиться под стражей два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца депутату Законодательного собрания Челябинской области Арману Аракеляну, который обвиняется в том, что в сговоре с соучастниками дал взятку имуществом на 185 тыс. рублей за то, чтобы утаить дефекты при проведении дорожных работ, допущенные возглавляемой им фирмой.

"Прокуратурой области поддержано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу депутату Законодательного собрания региона Аракеляну, обвиняемому по пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 291 ("Дача взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере") УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 4 мая 2021 года", - говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

Аракеляна задержали накануне. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2019 году Аракелян, возглавляя фирму, вместе с соучастниками дал взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ. Ценности были переданы за то, чтобы контролирующие лица не принимали никаких мер по выявленным нарушениям.

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