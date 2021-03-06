В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода 17 вагонов грузового поезда

ТАСС, 6 марта. Следственными органами возбуждено уголовное дело после схода 17 вагонов в Хабаровском крае. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта")", - говорится в сообщении.

В ночь на 6 марта на перегоне Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре произошел сход 17 вагонов грузового поезда. В результате схода в четырех цистернах грузового состава обнаружена капельная течь нефтепродуктов.

"Предпринимаются оперативные меры по предотвращению экологического ущерба. На место происшествия направлены экологи Дальневосточной железной дороги и Центра Экоспас. Железнодорожниками организована локализация места разлива (обваловка). Экологическая ситуация находится под контролем, угрозы распространения топлива нет", - подчеркнули в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.