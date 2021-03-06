Членов экипажа загоревшегося рыболовецкого судна в Японском море доставили во Владивосток

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Члены экипажа рыболовецкого судна "Витим", которое загорелось в Японском море, доставлены в порт Владивостока. Об этом ТАСС в субботу сообщили в Росморречфлоте.

"В 08:10 все люди доставлены в порт Владивосток. На месте обеспечивают безопасность суда "Лазурит" и "Суворовец", - сказал собеседник агентства.

Ранее в акватории залива Петра Великого в районе острова Аскольд загорелось рыболовецкое судно "Витим". Судно легло в дрейф. На борту находились 30 человек, они на спасательных плотах покинули судно, а затем были подняты рыболовецким судном "Алчан", которое направилось во Владивосток. Пострадавших в результате пожара нет. Один из моряков повредил руку. На аварийном судне нет открытого горения. Предположительно, задымление возникло из-за тлеющей изоляции.

Рыболовецкое судно "Витим" принадлежит ООО "Пасифик Краб". Оно ходит под флагом РФ, порт приписки - Владивосток.