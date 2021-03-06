Число погибших в ДТП с автобусом и двумя фурами в Башкирии выросло до двух

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Два человека погибли и два пострадали, в том числе ребенок, при столкновении двух грузовиков и пассажирского автобуса на трассе в Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МВД РФ по республике.

"В результате ДТП водители большегрузов погибли. Известно, что в салоне автобуса находились 39 человек, из которых пострадал водитель автобуса и один несовершеннолетний", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщилось, что в результате ДТП один человек погиб, трое пострадали.

Две фуры и пассажирский автобус столкнулись на 1 496-м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск вечером в субботу. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Из Уфы выехали сотрудники Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.