В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

УФА, 10 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено в отношении водителя грузовика "Камаз", который не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Башкирии. В результате ДТП погибли два человека, сообщила в среду пресс-служба МВД по региону.

ДТП произошло во вторник на трассе М-5 возле Уфы. По предварительной версии, водитель "Камаза" столкнулся с попутно движущейся Mitsubishi Lancer, после чего автомобили столкнулись с другим грузовиком. В результате аварии погибли 60-летний водитель и 58-летняя пассажирка Mitsubishi.

"Водитель "Камаза" задержан. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Для установления причин и обстоятельств ДТП назначены необходимые экспертизы", - сказано в сообщении.