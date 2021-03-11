Источник: у захватившего заложницу в Северодвинске мужчины не взыскивали через суд долги

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Мужчина, который удерживал сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске, не имеет долгов, в отношении которых начата процедура взыскания в судебном порядке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Долгов в судебном порядке, судебных решений по нему нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что, по предварительным данным, причиной захвата стало количество долгов у мужчины.

Эту информацию также подтвердили судебные приставы.

"Исполнительных производств в отношении данного гражданина нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.