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Источник: у захватившего заложницу в Северодвинске мужчины не взыскивали через суд долги

Ранее сообщалось, что причиной захвата стало количество долгов у мужчины

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Мужчина, который удерживал сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске, не имеет долгов, в отношении которых начата процедура взыскания в судебном порядке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Долгов в судебном порядке, судебных решений по нему нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что, по предварительным данным, причиной захвата стало количество долгов у мужчины. 

Эту информацию также подтвердили судебные приставы. 

"Исполнительных производств в отношении данного гражданина нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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