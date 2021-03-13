В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после взрыва в пункте выдачи товаров в КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Два человека находятся в реанимации, троих перевезут в ожоговый центр в Махачкалу после взрыва газа в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"Основная проблема - это ожоги кожных покровов, у всех ожоги лица от 10 до 70%. В течение буквально часа, уже договорились, троих везут в Махачкалу в ожоговый центр в машинах скорой помощи в сопровождении врачей-реаниматологов. Двое остаются в реанимации республиканской больницы, у них степень [ожогов] невысокая", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что детей среди пострадавших нет.

Утром в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегуте произошел взрыв газа, пострадали пять человек. МВД по КЧР выясняет все обстоятельства происшествия, прокуратура республики организовала проверку.