Президент Казахстана поручил выяснить причины крушения Ан-26

Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться", - написал Токаев в субботу на своей странице в Twitter.

Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел в субботу крушение в районе аэропорта Алма-Аты. В результате происшествия четыре человека погибли, двое пострадали.