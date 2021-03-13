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Крушение Ан-26 в Казахстане
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Президент Казахстана поручил выяснить причины крушения Ан-26

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы самолета Ан-26, потерпевшего крушение в субботу в районе аэропорта Алма-Аты.

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"Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться", - написал Токаев в субботу на своей странице в Twitter.

Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел в субботу крушение в районе аэропорта Алма-Аты. В результате происшествия четыре человека погибли, двое пострадали.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыКрушение Ан-26 в Казахстане
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