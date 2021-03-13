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Крушение Ан-26 в Казахстане
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Потерпевший крушение Ан-26 принадлежит Авиационной службе КНБ Казахстана

На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре погибли и два госпитализированы с тяжелыми травмами, уточнили в КНБ Казахстана

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Самолет Ан-26, потерпевший крушение в районе аэропорта Алма-Аты, принадлежит Авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба КНБ Казахстана в субботу.

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"13 марта в 17:22 (14:22 мск) при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ Казахстана. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре погибли и два госпитализированы с тяжелыми травмами. Причины авиационного происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как информировали в субботу в пресс-службе комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, АО "Авиационная администрация Казахстана" запустило горячую линию по номеру 8(7172)798229 для пассажиров, рейсы которых задерживаются в аэропорту Алма-Аты. Пассажиры могут получить информацию по вопросам статуса рейсов, их задержки и отмены. "Горячая линия" будет работать до 00:00 по местному времени.

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