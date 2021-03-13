Потерпевший крушение Ан-26 принадлежит Авиационной службе КНБ Казахстана

"13 марта в 17:22 (14:22 мск) при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ Казахстана. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре погибли и два госпитализированы с тяжелыми травмами. Причины авиационного происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как информировали в субботу в пресс-службе комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, АО "Авиационная администрация Казахстана" запустило горячую линию по номеру 8(7172)798229 для пассажиров, рейсы которых задерживаются в аэропорту Алма-Аты. Пассажиры могут получить информацию по вопросам статуса рейсов, их задержки и отмены. "Горячая линия" будет работать до 00:00 по местному времени.