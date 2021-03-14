Пострадавшие при крушении Ан-26 в Казахстане находятся в стабильно тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН, 14 марта. /ТАСС/. Двое пострадавших при крушении военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты находятся в реанимации городской больницы, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алма-Аты в воскресенье.

Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

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"Пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние стабильно тяжелое", - информировали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба администрации города Алма-Аты сообщила, что пострадавшие 1987 и 1996 годов рождения находятся в реанимации 4-й городской клинической больницы Алма-Аты. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы, один из пострадавших получил ожоги тела второй и третьей степени.

13 марта самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел в субботу крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Воздушное судно после падения загорелось. Потерпевший катастрофу самолет принадлежит Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. В результате происшествия четыре человека погибли, двое пострадали.