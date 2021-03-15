Рухнувший мост в Дагестане включали в перечень аварийных

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Мост в Дагестане, рухнувший во время проезда грузового автомобиля, был включен в перечень аварийных по федеральной программе "Мосты и путепроводы". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Минтрансе республики.

"Мост был включен в перечень аварийных мостов по федеральной программе "Мосты и путепроводы". Он был под наблюдением и функционировал в режиме весовых ограничений", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, причиной обрушения пролета автомобильного моста через реку Аварское Койсу в Шамильском районе Дагестана стало превышение допустимой нагрузки.

Уточняется, что без дорожного сообщения остались три высокогорных населенных пункта - Кахиб, Гоор, Хиндах.

Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, в настоящее время организована проверка по факту обрушения автомобильного моста. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавила Голубова.