Открытое горение на складе в Нижегородской области ликвидировали

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе, который загорелся в Кстовском районе Нижегородской области на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 12:42 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в городе Кстово, на улице Магистральной, 65, поступила в 11:42 мск. Возгорание произошло в отдельно стоящем здании склада ангарного типа. Пожару присвоили второй (повышенный) номер сложности. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.