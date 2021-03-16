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Открытое горение на складе в Нижегородской области ликвидировали

Площадь пожара составила 500 кв. м

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе, который загорелся в Кстовском районе Нижегородской области на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 12:42 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в городе Кстово, на улице Магистральной, 65, поступила в 11:42 мск. Возгорание произошло в отдельно стоящем здании склада ангарного типа. Пожару присвоили второй (повышенный) номер сложности. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

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РоссияНижегородская область
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