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В Курской областной больнице умер мальчик, которого подожгла мать

Мать ребенка задержана, в отношении нее возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство

ТАСС, 17 марта. Мальчик, которого мать во время ссоры во дворе дома облила горюче-смазочным материалом и подожгла, умер в Курской областной больнице. Об этом в среду говорится в сообщении региональной администрации.

Восьмилетнего ребенка с ожогами третьей степени доставили в Курскую областную клиническую больницу, мать задержали. Информация о чрезвычайном происшествии передана в органы соцопеки.

"По информации Курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался. В трагедии разбираются правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Курской области по подозрению в покушении на убийство сына.

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