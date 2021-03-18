Виновник ДТП с участием грузовика и автобуса в Приморье был трезв

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Водитель грузовика, столкнувшегося с рейсовым автобусов в Находке Приморского края, в момент происшествия был трезв, сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Госпитализированы еще двое пострадавших.

"Стаж вождения водителя грузового транспорта - 23 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в текущем году мужчину не привлекали. Алкогольного опьянения не установлено", - сообщает ведомство.

Столкновение грузовика Mitsubishi Fuso и рейсового автобуса Hyundai County произошло в Находке 17 марта. Различные травмы получили шесть пассажиров автобуса, по последним данным, госпитализированы трое, ранее сообщалось о госпитализации одной пострадавшей. По данным УМВД, водитель автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса и допустил столкновение, из-за чего автобус врезался в дерево.

По факту ДТП проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного участникам ДТП.