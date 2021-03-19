Восемь человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Восемь человек обратились за медицинской помощью в результате опрокидывания автобуса на трассе в Астраханской области, из них четверо были доставлены в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.

Ранее ГУ МЧС РФ по Астраханской области сообщило об аварии, которая произошла в 06:25 мск на трассе в Харабалинском районе, где опрокинулся автобус Daewoo с сотрудниками агропромышленного комплекса "Астраханский", следующих по маршруту п. Комсомольский - с. Заволжское.

"В результате аварии восемь человек нуждались в медицинском осмотре. Из них четверо были направлены в Харабалинскую районную больницу. В настоящий момент они осматриваются многопрофильной бригадой медицинских специалистов, где решается вопрос о возможной перегоспитализации в стационары в город Астрахань. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, автобус завалился на бок из-за погодных условий и скользкой трассы.

Информация УМВД

Как в свою очередь заявили в пресс-службе УМВД РФ по региону, водитель автобуса не учел метеоусловий. "Сегодня примерно в 06:50 на 350-м км автодороги Волгоград - Астрахань 57-летний водитель автобуса "Daewoo-BH117", следуя из областного центра в с. Заволжское, во время маневра обгона грузовика не учел сложных метеоусловий, не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в момент аварии в салоне автобуса находились 35 человек, пятеро из них пострадали.

На месте аварии работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Из-за нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, проводится административное расследование.