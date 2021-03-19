Один из пострадавших при взрыве в доме в Химках находится в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Химках оценивается как крайне тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.