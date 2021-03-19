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Взрыв газа в жилом доме в Химках

Один из пострадавших при взрыве в доме в Химках находится в крайне тяжелом состоянии

Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Химках оценивается как крайне тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

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"В результате происшествия в Химках в больницах Московской области находятся четверо пострадавших: один в крайне тяжелом состоянии, два в тяжелом и один в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Химках
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