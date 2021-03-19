Спасатели завершили работы на месте взрыва в Химках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спасатели завершили работы в жилом многоэтажном доме в Химках, где произошел взрыв газа. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

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"Работы по разбору завалов в результате взрыва завершены", - сказал собеседник агентства, отметив, что на месте ЧП продолжают работать городские службы.

По данным источника, при разборе завалов пострадавших или погибших людей больше не обнаружено. По последним данным, погибли три человека, травмы получили четверо.