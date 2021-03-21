Площадь пожара в ресторане в Казани увеличилась до 60 кв. м.

ТАСС, 21 марта. Площадь пожара в здании кафе в Казани на улице Профсоюзной увеличилась до 60 кв. м, существует угроза распространения огня на 200 кв. метров, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 20 кв. м. Из здания эвакуировались 30 человек посетителей и персонала.

"Происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 кв. м. Силы и средства пожарной охраны работают по второму номеру сложности пожара. Развернут оперативный штаб тушения пожара", - сказано в сообщении.

Для ликвидации последствий пожарные подразделения вскрыли кровлю и обследовали чердачное помещение на наличие скрытых угроз возгорания. "В данный момент установлено, что в чердачном помещении наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. м", - добавили в пресс-службе.

К ликвидации привлечены 59 человек и 20 единиц, в том числе от МЧС - 38 человек и 12 единиц техники.

Ресторан расположен на третьем этаже в здании Казанского ГУМа. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на место пожара выехал заместитель прокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства случившегося выясняются.