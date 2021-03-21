Пожар в кафе в здании казанского ГУМа локализован

ТАСС, 21 марта. Пожар в кафе в Казани, которое располагается в здании ГУМа, локализован, угроза распространения огня на нижние этажи отсутствует, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 14:37 (мск) локализация пожара. Угрозы распространения огня на нижние этажи отсутствует", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило днем в воскресенье. Изначально площадь составляла 20 кв. м, позднее увеличилась до 60 кв. м. Из здания эвакуировались 30 человек посетителей и персонала.

Ресторан расположен на третьем этаже в здании казанского ГУМа. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на место выехал заместитель прокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства случившегося выясняются.