МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков попросит суд рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей, после того как оно поступит в суд. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Постанюк.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Сегодня мой подзащитный подписал протокол об ознакомлении с материалами дела. Нет никаких препятствий для его передачи в прокуратуру. А когда оно поступит в суд, Арашуков будет ходатайствовать о его рассмотрении присяжными заседателями", - сказал защитник. По словам источника ТАСС, близкого к следствию, остальные обвиняемые по делу не возражают против суда присяжных.

По словам Постанюка, прокуратура выступит против рассмотрения дела Рауфа Арашукова в Карачаево-Черкесии или в соседнем Ставропольском крае, подсудность этого дела определит Верховный суд.

"Встает вопрос о подсудности дела Арашукова. Насколько я понял, прокуратура выступает против того, чтобы моего подзащитного судили в КЧР или в Ставрополье. И, учитывая опыт иска Генпрокуратуры об изъятии имущества Арашукова, вопрос о подсудности определит Верховный суд", - сказал защитник.

Он отметил, что экс-сенатор не высказал никаких предпочтений относительно того, где вести судебное разбирательство. "Он только против затягивания рассмотрения дела. Арашуков уже более года находится в "Лефортово", это очень тяжело", - сказал адвокат.

Днем ранее сообщалось, что обвиняемые по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова закончили ознакомление с материалами, в скором времени дело передадут в прокуратуру.

Рауфу Арашукову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В новость внесена правка (17:50 мск) - исправлена формулировка в лиде, верно - от Карачаево-Черкесии.