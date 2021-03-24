СК просит полицию передать им дело матери найденной в Подмосковье истощенной девочки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следствие просит передать им из полиции уголовное дело в отношении матери девочки, найденной истощенной в квартире в Талдоме. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче следователям уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), возбужденного в органах внутренних дел Талдома", - сообщила Врадий.

Ранее в среду сотрудники ППС в ходе патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться от них, проникнув через окно в один из домов на улице Щедрина. Для проверки правомерности действий мужчины сотрудники полиции вошли в этот дом. Там находился 65-летний москвич, а также ребенок на вид трех-четырех лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью ребенка. Девочка госпитализирована, местонахождение ее матери 1986 года рождения установлено.

Талдомская городская прокуратура по данному факту начала проверку. По данным ведомства, по месту проживания девочки отсутствовали продукты питания, детская одежда, кровать, средства гигиены.