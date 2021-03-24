Буксиры пытаются разблокировать Суэцкий канал после инцидента с контейнеровозом

КАИР, 24 марта. /ТАСС/. Аварийные службы принимают меры для того, чтобы разблокировать Суэцкий канал после инцидента контейнеровозом, произошедшим во вторник. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в Управлении канала.

"В настоящее время аварийные службы - восемь буксиров - пытаются разблокировать новое русло водной артерии после того, как следовавший из Китая под панамским флагом в Роттердам контейнеровоз сел на мель, - указал собеседник агентства. - Все суда сейчас направлены на старое русло и следуют со стороны Средиземного моря. Южное направление из Красного моря пока заблокировано".

По словам источника, судно принадлежит компании Evergreen. Его длина составляет 400 м, а ширина - 59 м. "Инцидент произошел из-за отсутствия видимости по причине пылевой бури, которая накануне обрушилась на Египет", - отметил он.

Администрация Суэцкого канала выразила уверенность, что инцидент с блокировкой скоро будет исчерпан и в среду движение восстановится.

"Нет никаких оснований для беспокойства относительно движения судов, - цитирует газета The National главу администрации Усаму Раби. - Я нахожусь у места инцидента, чтобы следить за усилиями по восстановлению подвижности контейнеровоза. Движение судов по основному рукаву канала возобновится сегодня".