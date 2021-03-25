Источник: на восстановление движения по Суэцкому каналу потребуется около трех дней

КАИР, 25 марта. /ТАСС/. Застрявший на Суэцком канале контейнеровоз до сих пор не удается полностью снять с мели, на восстановление нормального движения потребуется порядка трех дней. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в Управлении водной артерии.

"До сих пор предпринимаются попытки снять судно с мели, частично это удалось, но до сих пор оно перекрывает новое русло, по которому движение пока не восстановлено, - сказал собеседник агентства. - Для того, чтобы полностью восстановить проход, потребуется от двух до трех дней. Сейчас все движение судов производится через старое русло и только со стороны Средиземного моря. Все суда в Красном море пока не пропускаются".

Во вторник утром в условиях сильной песчаной бури следовавший под панамским флагом один из крупнейших в мире контейнеровозов компании Ever Given сел на мель, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой - в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м полностью заблокировало судоходство по каналу. Как сообщалось ранее, блокировка движения привела к тому, что в Суэцком канале застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти.

По имеющейся информации, только на входе в канал с южной стороны к вечеру среды скопилось 15 судов, еще утром их было менее 10. Пробка из желающих пройти канал судов растянулась почти до Индии. Основное движение осуществляется сейчас по старому руслу канала. В настоящее время изучается вопрос о возможности пуска судов по схеме, существовавшей до открытия нового русла - по 12 часов в каждом направлении. Спасательным бригадам удалось частично сдвинуть с мели контейнеровоз, перегородивший канал.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего каналом следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.

В 2014 году началось строительство параллельного канала длиной 72 км с целью обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен через год. В результате время прохождения сократилось с 22 до 11 часов. Его глубина превышает 20 м, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Ежегодный грузопоток превышает 1 млрд тонн.