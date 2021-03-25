Имущество экс-чиновника Минкультуры Мазо арестовали в России и Испании

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Имущество бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве, арестовано в России и Испании. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе предварительного следствия СК России установил дорогостоящую недвижимость, принадлежащую Мазо. В России наложен арест на его имущество стоимостью более 130 млн рублей, в Испании арестован земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м, жилое здание площадью более 200 кв. м и иные постройки. Согласно полученным сведениям, минимальная кадастровая стоимость этой недвижимости в Испании на 26 июня 2018 года составляла более €485 тыс., а рыночная стоимость - более €1,5 млн", - сообщила Петренко.

В четверг Мазо доставили в Россию из Австрии. "В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой он будет помещен на карантин, который продлится до 20 дней. После этого ему будет предъявлено обвинение", - сказала представитель СК. С ним также проведут следственные действия, направленные на завершение расследования дела.

Мазо, находившийся в международном розыске, в ноябре 2018 года был задержан в Австрии, 25 февраля 2021 года решением Земельного суда Вены по уголовным делам он помещен под стражу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, благодаря большому объему проделанной работы, организованному по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой РФ запрашиваемых австрийской стороной материалов удалось добиться экстрадиции Мазо.

Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой России в Австрию 7 декабря 2018 года. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, но данное решение неоднократно обжаловалось защитой бывшего чиновника.

Дело Мазо

По данным СК РФ, в 2015 году Мазо совместно с заместителем министра культуры России Григорием Пирумовым создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа, и легализации похищенного. В состав этого преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза. Они организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Впоследствии путем многочисленных финансовых операций и иных сделок они похитили более 900 млн рублей, выделенных из бюджета, и легализовали часть похищенных средств в размере 800 млн рублей. Дело в отношении Пирумова рассматривается в суде. Мазо находился в международном розыске, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее в СМИ название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. Мазо получил 1 год и 6 месяцев заключения со штрафом 250 тыс. рублей, после приговора он покинул Россию.