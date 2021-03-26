Следователь полиции арестован в Москве по делу о краже 25 млн рублей, являвшихся вещдоками

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО руководителя следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского, обвиняемого в краже 25 млн рублей, являвшихся вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского М. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, сроком до 25 мая 2021 года", - сказала пресс-секретарь Лела Кокая.

Белявский не признает вину. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "в ходе допроса Белявский заявил, что вину в инкриминируемом преступлении не признает".

Как установили в СК, полицейский следователь примерно в феврале 2021 года похитил 25 млн рублей, изъятых в рамках уголовного дела. Деньги хранились в его сейфе. Следователи устанавливают его возможных сообщников.

В столичном главке МВД начата доследственная проверка, рассказали ранее в пресс-службе ведомства. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отмечали в МВД.