Пожар на складе на территории Парка Горького в Москве потушили

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пожар в складском помещении на территории Парка Горького в центре Москвы ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 17:59 мск пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 200 кв. м. Горевший склад находится рядом с музеем современного искусства "Гараж" на территории Парка Горького на Крымском Валу. По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного складского здания.