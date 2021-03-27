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Пожар на складе на территории Парка Горького в Москве потушили

Огонь охватил 200 кв. м

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пожар в складском помещении на территории Парка Горького в центре Москвы ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 17:59 мск пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 200 кв. м. Горевший склад находится рядом с музеем современного искусства "Гараж" на территории Парка Горького на Крымском Валу. По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного складского здания.

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