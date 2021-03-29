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Столкнувшегося с автобусом в Приморье водителя ранее штрафовали за езду без прав

По данным пресс-службы УМВД по региону, мужчина не проходил обучение на право управления транспортным средством

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Водитель легковой машины, который, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом с детьми в Приморском крае, ранее уже был оштрафован за езду без прав. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по региону.

В воскресенье автомобиль Toyota Mark X столкнулся с автобусом с детьми в городе Находке. Водитель легкового автомобиля погиб, его пассажира госпитализировали, дети не пострадали.

"Установлено, что приморец, управлявший легковым автомобилем, не проходил обучение на право управления транспортным средством, водительского удостоверения у него нет. Ранее мужчина попадал в поле зрения сотрудников полиции: его уже задерживали инспекторы дорожно-патрульной службы и привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством без соответствующих документов", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба УМВД по региону, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились 45 несовершеннолетних в возрасте от семи до 16 лет и их сопровождающие. Автобус с детьми ехал из поселка Врангель на спортивные соревнования в Находку. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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РоссияПриморский край
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