Суд признал законным приговор украинскому экс-футболисту, осужденному в России за шпионаж

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, осужденному в РФ на 12 лет колонии за шпионаж. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова, таким образом, судебное решение вступило в силу.

"Выслушав мнения сторон, суд признал законным решение суда первой инстанции по делу Василенко и оставил жалобу стороны его защиты без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года по обвинению в незаконном перемещении через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых или радиоактивных веществ. Весной 2020 года обвинение переквалифицировали на шпионаж (ст. 276 УК РФ). Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России установили причастность Василенко к шпионажу в пользу Украины. Дело в отношении него расследовало УФСБ по Москве. Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии, он находится в СИЗО "Лефортово".

Василенко с 1992 по 2001 год играл в украинских футбольных командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Он родился в 1967 году, является гражданином Украины.