Ущерб природе от разлива мазута во Владимирской области оценили в 32,5 млн рублей

ВЛАДИМИР, 29 марта. /ТАСС/. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде от разлива мазута в результате схода с рельсов цистерн под Владимиром в 32,5 млн рублей. В адрес РЖД направлено требование о добровольном возмещении ущерба, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Вагоны грузового поезда, в состав которого входили 64 цистерны с мазутом, сошли с рельсов на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги днем 16 ноября. В результате аварии один человек погиб. По данным МЧС, площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составляла 12,5 тыс. кв. м. В декабре специалисты Росприроднадзора сообщили о десятикратном превышении предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в образцах почвы, взятых на месте происшествия.

"Сотрудниками управления (Мужрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям) рассчитан размер вреда, нанесенного почвам. Его сумма составила 32 млн 454 тыс. 862 рубля. В настоящее время в адрес ОАО "РЖД" направлено требование о добровольном возмещении экологического ущерба", - говорится в сообщении.

Как отмечается, управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении, материалы направлены на рассмотрение по подведомственности в Камешковский районный суд Владимирской области. Компании РЖД выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле инспекторов.

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