В пункте временного размещения находятся 18 человек после взрыва в жилом доме в Татарстане

ТАСС, 30 марта. Восемнадцать человек находятся в пункте временного размещения после взрыва в жилом многоэтажном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС республики Рафис Хабибуллин.

"На данный момент из дома все выселены, жильцы дома размещены у родственников и знакомых, где-то 18 человек находятся в пункте временного размещения, они обеспечены горячим питанием, все бытовые вопросы решены", - сказал он.

Хабибуллин добавил, что завтра утром обследование дома проведут строители, проектанты, тогда будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

В понедельник произошел взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. По предварительным данным, обрушились семь квартир на двух этажах. Несущие конструкции, по предварительным данным, не повреждены. Под завалами было обнаружено тело мужчины. По данным МЧС, еще шесть человек пострадали. Из дома эвакуированы 94 человека. После взрыва возбуждено уголовное дело.