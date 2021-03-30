Раненный при штурме дома в Вешках сотрудник Росгвардии помещен в больницу Лобни

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Раненный во время штурма частного дома в коттеджном поселке Вешки сотрудник Росгвардии госпитализирован в Лобню, сейчас его перевозят в Главный военный клинический госпиталь ведомства. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

"Раненый в результате спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ Лобни, где ему оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время его переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Около 11 утра во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия, после чего он бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый - Владимир Барданов, 1960 года рождения. По предварительным данным, у него целый арсенал оружия и боеприпасов, а в самом коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). При штурме дома ранение получил сотрудник спецподразделения.