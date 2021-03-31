Следственные действия проводятся в коттедже устроившего стрельбу в подмосковном поселке

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Оперативно-следственная группа работает в коттедже Владимира Барданова, открывшего накануне стрельбу по силовикам в поселке Новые Вешки. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"На месте происшествия идут следственные действия, проводится осмотр коттеджа, собираются улики, имеющие значения для расследования", - сказал собеседник агентства. По его словам, следователи также опрашивают родственников Барданова и очевидцев преступления, устанавливают круг его общения и род деятельности в последнее время.

Источник добавил, что тело подозреваемого направлено на экспертизу для официального опознания и установления точных причин смерти. "По предварительным данным, погиб он от опасных факторов пожара", - сказал источник. Он добавил, что также будет проведена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Около 11 утра во вторник к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат, отказываясь сдаться и не идя на переговоры. В ходе длившейся более 9 часов спецоперации ранение получил один сотрудник Росгвардии. По предварительным данным, у подозреваемого был целый арсенал оружия и боеприпасов, в доме могла быть мастерская по изготовлению оружия.

Когда в доме начался пожар, мужчина отказался выйти и остался в горящем помещении. Позже его обгоревшее тело нашли в районе чердака. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). По этой статье ему могло грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, а по статье за незаконный оборот наркотиков, если бы доказали, что он действовал в составе группы, - до 8 лет колонии. Другой источник сообщал ТАСС, что приставы разыскивали Владимира Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина был ранее судим.