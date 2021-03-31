СК не подтвердил информацию о частичном разрушении вертолета, упавшего под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ не подтверждает частичное разрушение вертолета Ка-32, упавшего в Куршский залив в Калининградской области 25 марта, во время его эвакуации на берег. Об этом ТАСС сообщили в среду в ведомстве.

Ряд СМИ сообщил о том, что во время транспортировки воздушное судно затонуло в реке Дейме, у него обломился хвост, и эта часть вертолета уже доставлена на берег. "Мы не подтверждаем, ничего не обламывалось, работы по извлечению [вертолета на берег] ведутся", - сказали в ведомстве.

В региональном управлении МЧС ТАСС также сообщили, работы по эвакуации вертолета на берег продолжаются и пока не завершены, не подтвердив данные о затоплении воздушного судна.

Вертолет Ка-32, находящийся в оперативном подчинении Главного управления МЧС по Калининградской области, 25 марта около 21:55 совершил жесткую посадку в акватории Куршского залива в 5 км от города Полесска. Машина выполняла учебно-тренировочный полет, на борту находились три члена экипажа - командир, второй пилот и бортмеханик.

Командир вертолета и второй пилот были спасены, тело бортмеханика обнаружено в результате поисково-спасательных мероприятий. Спасенные летчики находятся в больнице в Калининграде, их состояние оценивается как средней тяжести.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Как сообщалось, основными версиями причин происшествия являются нарушение правил эксплуатации вертолета или воздействие внешних факторов.