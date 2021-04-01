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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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СК изъял более 30 единиц стрелкового оружия и свыше 100 тыс. патронов из дома Барданова

На территории домовладения также обнаружили двух медведей, двух крокодилов и енота
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи изъяли из дома Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в Вешках в Подмосковье, больше 30 автоматов и пистолетов, гранаты, а также более 100 тыс. патронов. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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"К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тыс. патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сообщила Врадий.

По ее словам, в ходе осмотра территории домовладения также обнаружены два медведя, два крокодила и енот, содержащиеся в вольерах и террариумах. "В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация на содержание диких животных. В случае ее отсутствия, будет решаться вопрос об их изъятии, и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты", - сообщила представитель ГСУ.

По данным правоохранительных органов, официально на Барданова были зарегистрированы всего шесть единиц оружия - три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет.

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