СК изъял более 30 единиц стрелкового оружия и свыше 100 тыс. патронов из дома Барданова

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи изъяли из дома Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в Вешках в Подмосковье, больше 30 автоматов и пистолетов, гранаты, а также более 100 тыс. патронов. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тыс. патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сообщила Врадий.

По ее словам, в ходе осмотра территории домовладения также обнаружены два медведя, два крокодила и енот, содержащиеся в вольерах и террариумах. "В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация на содержание диких животных. В случае ее отсутствия, будет решаться вопрос об их изъятии, и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты", - сообщила представитель ГСУ.

По данным правоохранительных органов, официально на Барданова были зарегистрированы всего шесть единиц оружия - три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет.