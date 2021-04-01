СК просит арестовать главного нефролога Петербурга по делу об убийстве супруги в 2010 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте заведующего отделением Мариинской больницы и главного специалиста-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова по делу об убийстве супруги в 2010 году, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Материалы в отношении Александра Земченкова - заведующего отделением диализа СПб ГБУЗ "Мариинская больница" - поступили в суд, ходатайствуют о заключении под стражу", - сказали в пресс-службе. Ранее в СК сообщили о задержании заведующего отделением одной из городских больниц по обвинению в убийстве супруги. Имя задержанного в ведомстве не назвали.

По данным следствия, в 2010 году в Петербурге пропала врач. Спустя 11 лет после проверки ее супруга на полиграфе у следователей появились основания предполагать, что он убил ее. Как полагает следствие, он расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер, чтобы скрыть следы преступления. После этого он заявил в полицию о том, что его супруга якобы бесследно пропала, уйдя из дома.

Петербургские СМИ в 2010 году сообщали, что без вести пропала врач Ирина Земченкова. Установить ее местонахождение до сих пор не удалось, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Земченков является главным внештатным специалистом-нефрологом (врачом по болезням почек - прим. ТАСС) комитета по здравоохранению Петербурга. По данным сайта Мариинской больницы, Земченков работает там заведующим отделением, имеет звание кандидата медицинских наук, является автором более 100 публикаций по нефрологии.