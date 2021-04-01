Прокурор Москвы взял на контроль расследование массового ДТП с блогером Эдвардом Билом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела по факту массовой аварии на Смоленской площади, по которому задержан блогер Эдвард Бил.
"Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина - водитель автомобиля Volkswagen получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Также прокуратура проверит все факты, касающиеся нарушений правил дорожного движения на Audi, а также исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя автомобиля, порядка государственного регистрационного учета транспортного средства.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, блогер задержан в рамках уголовного дела до решения вопроса об избрании меры пресечения. Санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривают максимальное наказание на срок до двух лет лишения свободы.