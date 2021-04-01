Прокурор Москвы взял на контроль расследование массового ДТП с блогером Эдвардом Билом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела по факту массовой аварии на Смоленской площади, по которому задержан блогер Эдвард Бил.

Что известно о ДТП на Садовом кольце

"Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина - водитель автомобиля Volkswagen получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Также прокуратура проверит все факты, касающиеся нарушений правил дорожного движения на Audi, а также исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя автомобиля, порядка государственного регистрационного учета транспортного средства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, блогер задержан в рамках уголовного дела до решения вопроса об избрании меры пресечения. Санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривают максимальное наказание на срок до двух лет лишения свободы.