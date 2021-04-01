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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

СК показал диких животных из коттеджа в Вешках, где произошла перестрелка

В доме Владимира Барданова нашли патроны к огнестрельному оружию
'Следственный комитет РФ/YouTube'

Следственный комитет опубликовал видео из дома Владимира Барданова, открывшего стрельбу в коттеджном поселке Вешки.

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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье.

На видео оперативники в полуразрушенном коттедже вскрывают ящики, в которых находятся патроны к огнестрельному оружию. На территории коттеджа находятся вольеры для диких животных.

Во вторник утром к 61-летнему Владимиру Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат. Спецоперация по его обезвреживанию длилась около девяти часов, а во время штурма начался пожар, в результате которого Барданов погиб. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ранение получил сотрудник Росгвардии.

Ранее сообщалось, что владелец коттеджа организовал у себя на участке зоопарк, в том числе для съемок фильмов. Во время штурма животные не пострадали.

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РоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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