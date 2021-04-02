В Новотроицке восстановили водоснабжение после коммунальной аварии

ТАСС, 2 апреля. Водоснабжение города Новотроицка Оренбургской области восстановлено спустя сутки после аварии на очистных сооружениях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона в пятницу.

"В Новотроицке восстановили водоснабжение. Более 30 специалистов сегодня работали на насосной станции №2. Проведена откачка воды, демонтирован старый двигатель, устранена поломка секционной задвижки. Ремонтные бригады установили необходимое оборудование и в 21:50 (19:50 мск) запустили воду", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, региональные и городские службы сутки работали на ликвидации крупной коммунальной аварии. Для обеспечения жителей и учреждений социальной сферы водой привлекли спецтехнику предприятий и соседних городов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал отчета о состоянии коммунальной сферы города, вопрос будет разбираться на ближайшем заседании правительства.

Коммунальная авария на центральной фекальной насосной станции города произошла в четверг в 17:40 (15:40 мск), без холодной и горячей воды остались почти 90 тыс. человек. Решение об отключении водоснабжения в городе и пригородных поселках приняли из-за необходимости откачки сточных вод. По данным администрации Новотроицка, в пятницу были отменены занятия в школах, не работали детские сады города. Прокуратура города Новотроицка в Оренбургской области начала проверку по факту аварии.