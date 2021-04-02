Число заразившихся кишечной инфекцией школьников в Петербурге возросло до 19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Число учеников гимназии №642 Василеостровского района Санкт-Петербурга, заразившихся кишечной инфекцией, выросло с семи до 19, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство временно приостановило деятельность учреждения.

"На 2 апреля среди учащихся гимназии зарегистрировано 19 случаев кишечной инфекции, из них четыре выявлено активно при лабораторном обследовании контактных лиц. Диагноз "Носительство ротавирусной инфекции" установлен двум детям, диагноз "Гатроэнтеропатия Норволк" установлен трем детям. Госпитализировано в инфекционный стационар три ребенка, на 2 апреля все выписаны на амбулаторное лечение", - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в гимназии заразились инфекцией семь учеников, затем это число выросло до 10. По данным Роспотребнадзора, это ученики начальной школы.

Специалисты выяснили, что 25 марта в гимназии произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, проводилась замена трубы. "После окончания ремонтных работ по ликвидации аварии мероприятия, включающие промывку, дезинфекцию, с последующим лабораторным контролем качества воды холодного водоснабжения не проводились, что является нарушением требований к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", - отметили в пресс-службе.

В двух пробах холодной воды обнаружили ротавирус. Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности гимназии.