Движение поездов после катастрофы на востоке Тайваня возобновят 20 апреля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на востоке Тайваня на ветке, где в пятницу произошла крупная железнодорожная катастрофа, сможет возобновиться не ранее 20 апреля. Об этом сообщило в воскресенье центральное информационное агентство острова, ссылаясь на заместителя главы транспортного ведомства Ван Гоцая.

Изначально возобновление эксплуатации на аварийном участке планировалось к 8 апреля. Однако, по словам чиновника, было решено отложить это до 20 апреля в связи с необходимостью "тщательной проверки состояния путей" после ликвидации последствий крушения.

В субботу спасатели приступили к операции по поэтапному разблокированию туннеля, где сошел с рельсов пассажирский поезд, что повлекло гибель 51 человека. Число раненых, по последним данным, возросло до 200. Большая часть искореженного состава застряла внутри узкого одностороннего туннеля, и на извлечение оттуда деформированных вагонов может потребоваться несколько дней.

В субботу глава тайваньской администрации Цай Инвэнь прибыла в уезд Хуалянь и навестила пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тыс.). Ведется сбор пожертвований на эти цели.