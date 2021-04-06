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ДТП на Садовом кольце

Сотрудницу Госдумы признали потерпевшей по делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била

Эдвард Бил готов предоставить Марии Артемовой материальную помощь

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудницу Госдумы Марию Артемову признали потерпевшей по делу о массовом ДТП на Смоленской площади с участием блогера Эдварда Била. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Князев, представляющий интересы ее семьи.

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"Артемову официально признали потерпевшей по уголовному делу, по которому проходит Бил. Более того, жена Била вышла с нами на связь и подтвердила намерение виновника автоаварии предоставить Артемовой материальную помощь. Мы выразили готовность ее принять. Ее объем будем обсуждать позже", - сказал Князев.

В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ), ему грозит до двух лет колонии. Обвинение ему пока не предъявлено. В минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

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РоссияДТП на Садовом кольце
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