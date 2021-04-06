Сотрудницу Госдумы признали потерпевшей по делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудницу Госдумы Марию Артемову признали потерпевшей по делу о массовом ДТП на Смоленской площади с участием блогера Эдварда Била. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Князев, представляющий интересы ее семьи.

"Артемову официально признали потерпевшей по уголовному делу, по которому проходит Бил. Более того, жена Била вышла с нами на связь и подтвердила намерение виновника автоаварии предоставить Артемовой материальную помощь. Мы выразили готовность ее принять. Ее объем будем обсуждать позже", - сказал Князев.

В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ), ему грозит до двух лет колонии. Обвинение ему пока не предъявлено. В минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.