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Спасатели в Астраханской области отбуксировали оторвавшийся от переправы паром с людьми

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 6 апреля. Паром с 10 людьми и девятью автомобилями, оторвавшийся от переправы на Волге в Астраханской области, отбуксировали на место постоянной дислокации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Паром на штатном месте, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

6 апреля из-за сильного ветра оборвался трос паромной переправы , и судно отнесло ниже по течению на 5 км. На борту находились 16 человек. Шестерых из них доставили на берег, а остальные решили остаться.

Позже паром сел на мель, его привязали тросом к дереву, чтобы избежать дальнейшего сноса.

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РоссияАстраханская область
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