Устроивший массовое ДТП блогер Эдвард Бил 15 раз за два года привлекался за нарушения ПДД

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП с пятью машинами в центре Москвы, привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения 15 раз. Об этом в четверг журналистам сообщил начальник управления охраны общественного порядка столичного ГУ МВД России Алексей Диокин.

"В соответствии с базами данных Госавтоинспекции указанный гражданин 15 раз привлекался в 2020-2021 годах к административной ответственности в области дорожного движения. Это различные административные правонарушения - управление транспортным средством без ОСАГО и с наличием неисправности, неиспользование ремней безопасности. Данный гражданин привлекался к административной ответственности в виде штрафов, также было лишение права управления", - сказал Диокин.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.